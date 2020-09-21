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Пермский губернатор руководит регионом из больницы

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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Состояние у заболевшего коронавирусом Дмитрия Махонина удовлетворительное Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, у которого на прошлой неделе подтвердили коронавирус, лечится в больнице. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«Проводится стандартная терапия как при Covid-19 средней тяжести. Проводится прием препаратов, внутривенно антибиотики, капельницы, ингаляции», — отметил он. Собеседник также рассказал, что состояние у губернатора удовлетворительное. «Кормят так же, как и всех остальных пациентов краевой клинической. Единственная преференция — это рабочий ноутбук, на котором Дмитрий Николаевич проводит рабочие совещания», — дополнил Шубин.

Махонин ушел на больничный с признаками ОРВИ 17 сентября. Спустя некоторое время у главы региона подтвердили коронавирус. Аналогичный диагноз подтвержден у замглавы администрации губернатора края Николая Иванова. В здании администрации губернатора Пермского края усилили меры профилактики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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