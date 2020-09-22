Число подтвержденных случаев на Ямале выросло до 14 669 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 75 человек, сообщили в региональном оперативном штабе. Это рекордное значение с 18 августа, когда было подтверждено 76 случаев. Ямал показывает высокие темпы распространения вируса, что грозит возвращением карантинных запретов.

«23 сентября в ЯНАО подтверждено 75 новых случаев заболевания COVID-19», — говорится в сводке ямальского оперштаба. Больше всего зараженных в Муравленко, там инфицированы 15 горожан. В Ноябрьске заболели 12 человек, в Салехарде — 10, в Лабытнанги — шесть, а в Новом Уренгое — три. Первые жители подхватили инфекцию в селе Панаевск.

Всего в ЯНАО подтверждено 14 669 случаев коронавируса, вылечились 13 315 пациентов. За время пандемии скончались 99 ямальцев. 382 человека госпитализированы, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения инфекции в ЯНАО вновь начал стремительно расти. Сейчас он равен 1,15. Регионы с таким показателем, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должны находиться на первом этапе снятия карантина. Несмотря на это, в ЯНАО с начала сентября идет третий этап. Практически все ограничения в регионе отменены. Карантин продлится в ЯНАО до 1 октября, однако рост числа заболевших может отдалить его снятие.

23 сентября губернатор Дмитрий Артюхов ослабил карантин по коронавирусу. Послабления коснулись двух категорий граждан — вахтовиков и ямальцев, возвращающихся в регион из отпуска или командировки. Для них ввели новые правила предоставления справки об отсутствии COVID-19.