Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Производительность. Технологии. Социальная ответственность». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.
В онлайн-встрече примут участие российские и европейские специалисты по продвижению продукции отечественной промышленности. Они обсудят вопросы повышения производительности, а также попробуют ответить на вопрос, повлияли ли уроки кризиса на внедрение новых технологий.
В роли спикеров выступят директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития России Александр Молодцов, гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон, гендиректор KUKA Russia — Дмитрий Капишников, гендиректор AEB Тадзио Шиллинг, директор программ Executive MBA и «MBA-Производственные системы» Высшей школы бизнеса МГУ Вячеслав Болтрукевич, а также гендиректор LafargeHolcim Russia Максим Гончаров.
Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.
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