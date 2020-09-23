Как спасти и развить компанию в кризис? Ответы — в эфире на URA.RU

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Подготовка стендов к международной промышленной выставке Иннопром-2018. Екатеринбург, подготовка, стенд хмао, монтаж стенда, иннопром 2018
Участники дискуссии обсудят вопросы повышения производительности в период коронакризиса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Производительность. Технологии. Социальная ответственность». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие российские и европейские специалисты по продвижению продукции отечественной промышленности. Они обсудят вопросы повышения производительности, а также попробуют ответить на вопрос, повлияли ли уроки кризиса на внедрение новых технологий.

В роли спикеров выступят директор департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития России Александр Молодцов, гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон, гендиректор KUKA Russia — Дмитрий Капишников, гендиректор AEB Тадзио Шиллинг, директор программ Executive MBA и «MBA-Производственные системы» Высшей школы бизнеса МГУ Вячеслав Болтрукевич, а также гендиректор LafargeHolcim Russia Максим Гончаров.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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