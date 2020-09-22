Уволенный тюменский чиновник может стать подозреваемым

Николай Пуртов покинул должность главы департамента 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покинувший свой пост 23 сентября глава департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов может стать одним из подозреваемых в уголовных делах, связанных с нарушениями законодательства в сфере лесного хозяйства. Такую версию событий озвучили URA.RU три источника в тюменском правительстве. Одно из дел связано с нанесением ущерба Абалакскому заказнику, фигурантом которого стал глава Тобольского района Юрий Батт.

«В тюменском лесном хозяйстве традиционно много „серых“ мест, и они вызывают большой интерес со стороны силовых структур. После нескольких „звоночков“ по поводу работы Николая Пуртова его попросили уволиться», — сообщает инсайдер агентства. Ту же версию поддержал еще один источник агентства в региональном правительстве. «Во избежание скандала его попросили написать заявление сейчас», — отмечает он. Третий источник сообщил, что расследования могут проводится в связи с деятельностью «черных лесорубов» в регионе и рекультивацией леса.

По версии первого инсайдера Пуртова могут проверять на причастность к нанесению ущерба государству в Абалакском заказнике на сумму 2,3 млрд рублей. Из-за него в январе 2020 года ушел в отставку глава Тобольского района Юрий Батт. Также в делах расследуется и причастность департамента недропользования Тюменской области, глава которого ушла в отставку в апреле 2020 года. Соответствующие запросы направлены в Следственный комитет по Тюменской области и правительство Тюменской области.

В 2019 году URA.RU сообщало, что предшественник Пуртова Владимир Артановский получил три года условно за превышение полномочий.