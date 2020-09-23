23 сентября 2020

Стало известно, чем отличаются вакцины от COVID России и США

© Служба новостей «URA.RU»
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Американская вакцина ставится однократно, российская — дважды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Компания из США Johnson & Johnson запустила массовые испытания вакцины против коронавируса. При этом стало известно, что американская разработка препарата существенно отличается от российской.

«Американская вакцина от COVID-19 не требует особых температурных условий хранения, в отличие от российской разработки Sputnik 5 Американский препарат можно хранить при 2-8 градусах Цельсия выше нуля, а российский — при минус 18», — передает «Фонтанка.ру».

Отмечается также, что вакцина от Johnson & Johnson вводится однократно, отечественная — в два приема. Разработчики американского препарата использовали для создания технологическую компанию AdVac, которая также использовалась для разработки и производства одобренной Европейской комиссией компании Janssen вакцины против Эболы.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. Разработкой сыворотки занимался центр имени Гамалеи. В сентябре первые партии средства поступили во все регионы России. Президент России Владимир Путин на 75 сессии Генассамблеи организации заявил, что бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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