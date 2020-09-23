Стало известно, чем отличаются вакцины от COVID России и США

Компания из США Johnson & Johnson запустила массовые испытания вакцины против коронавируса. При этом стало известно, что американская разработка препарата существенно отличается от российской.
«Американская вакцина от COVID-19 не требует особых температурных условий хранения, в отличие от российской разработки Sputnik 5 Американский препарат можно хранить при 2-8 градусах Цельсия выше нуля, а российский — при минус 18», — передает «Фонтанка.ру».
Отмечается также, что вакцина от Johnson & Johnson вводится однократно, отечественная — в два приема. Разработчики американского препарата использовали для создания технологическую компанию AdVac, которая также использовалась для разработки и производства одобренной Европейской комиссией компании Janssen вакцины против Эболы.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса Sputnik V. Разработкой сыворотки занимался центр имени Гамалеи. В сентябре первые партии средства поступили во все регионы России. Президент России Владимир Путин на 75 сессии Генассамблеи организации заявил, что бесплатно раздаст вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.
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