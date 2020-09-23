В Свердловской области за год безработица выросла в пять раз

На учете в службе занятости Свердловской области стоит 117,3 тысячи граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Количество безработных в Свердловской области на конец августа выросло в 4,8 раза по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщается в отчете за январь—август 2020 года управления Росстата по Свердловской области (Свердловскстат).

На конец августа 2019 года статус безработного имели 24,5 тысячи свердловчан, тогда как на конец августа 2020 года их стало уже 117,3 тысячи человек. «В органах службы занятости населения на конец августа 2020 года состояло на учете 126,6 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 117,3 тысяч человек имели статус безработного, в том числе 107,7 тысяч человек получали пособие по безработице», — говорится в сообщении.

Ранее замдиректора областного департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова отметила, что безработица в регионе продолжает расти. Ежедневно в службу занятости обращаются по 700—750 человек. При этом лишь каждый пятый безработный свердловчанин нашел работу в кризис.