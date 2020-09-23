23 сентября 2020

В суде решат судьбу екатеринбургского банкира. Он обвиняется в даче взятки начальнику УМВД города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, банк кольцо урала
Суд решит вопрос об аресте бывшего банкира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском суде Екатеринбурга будет избрана мера пресечения для бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Документы на Коноплева только что поступили в Ленинский суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Новость по теме
По делу о взятке экс-главы УМВД задержан екатеринбургский банкир

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге был задержан бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Задержание связано с делом о взятке в семь миллионов рублей, предназначенной бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, задержанному и арестованному на днях в Москве. По версии следствия, представитель банка за взятку просил возбудить уголовное дело из-за истории, когда были уведены кредитные средства, выданные на ремонт здания по ул. Машиностроителей, 19, из которого планировалось сделать современный офисный центр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...