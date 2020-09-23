Суд решит вопрос об аресте бывшего банкира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ленинском суде Екатеринбурга будет избрана мера пресечения для бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Документы на Коноплева только что поступили в Ленинский суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге был задержан бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Задержание связано с делом о взятке в семь миллионов рублей, предназначенной бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову, задержанному и арестованному на днях в Москве. По версии следствия, представитель банка за взятку просил возбудить уголовное дело из-за истории, когда были уведены кредитные средства, выданные на ремонт здания по ул. Машиностроителей, 19, из которого планировалось сделать современный офисный центр.