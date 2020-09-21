Взятка главы УМВД Екатеринбурга связана с пропажей полумиллиарда

Игоря Трифонова обвиняет во взятке в особо крупном размере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупной взятке, в которой обвиняют бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова, предшествовала история с кредитом на полмиллиарда рублей, которые исчезли. Детали истории URA.RU рассказали адвокат потерпевших и источники в силовых структурах.

Кредит на 592,9 млн рублей был выдан компании УК «Терра» екатеринбургским банком еще в 2013 году. Деньги предназначались для ремонта старого здания Уралмашзавода на Машиностроителей, 19, из которого планировалось сделать современный офисный центр.

Однако сразу же после выдачи кредита деньги растворились. «Банк выдал денежные средства по кредиту УК „Терра“, далее деньги ушли на счет ООО „Билд-Инвест“, затем в ООО „ВТО-Степ“, после чего сразу вернулись в банк, — рассказал источник, знакомый с ходом расследования. — Небольшая часть транша поступила на компании, аффилированные с лицом, выкупившим у банка право требования по кредитному договору».

Но для того, чтобы выдать такой кредит, банку была необходима стабильная работающая компания в качестве поручителя. На эту роль авторы схемы определили ООО «ФОРЭС-химия» (входит в структуру «ФОРЭС»). При этом ни сама компания «ФОРЭС», ни одна из ее дочерних структур не получила ни копейки из средств по кредитному договору. «Более того, ООО „ФОРЭС“ на поручительство „ФОРЭС-химии“ не соглашался, предприятие было втянуто в сделку обманным путем на основании фальшивого протокола о поручительстве», — говорит собеседник.

Чтобы чувствовать себя уверено в процессе будущих разбирательств, банк инициировал возбуждение уголовного дела, в котором получил статус потерпевшего. Правда, дело появилось не просто так, а, по версии следствия, за вознаграждение: по показаниям экс-начальника Отделения по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБиПК) УМВД Екатеринбурга Эдуарда Воронина, безопасник банка вышел на сотрудника ОЭБиПК Жданова и предложил за 10 млн рублей возбудить дело. Жданов передал это предложение Воронину, тот — Трифонову, который, по словам Воронина, и дал согласие на взятку.

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ, а затем арестован по обвинению во взятке. Одновременно с ним был задержан и бывший начальник отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Владимир Нечаев. Эдуард Воронин осужден в июле 2020 за превышение полномочий.