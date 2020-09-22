По делу о взятке экс-главы УМВД задержан екатеринбургский банкир

Задержание произвели оперативники ФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге задержан бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Задержание связано с делом о взятке в семь миллионов рублей, предназначенной бывшему начальнику УМВД Екатеринбург Игорю Трифонову, задержанному и арестованному на днях в Москве.

По данным URA.RU, задержание произвели сотрудники свердловского УФСБ, ему предшествовали обыски в квартире Коноплева, прошедшие еще 17 сентября. Расследование дела ведет 4-е Следственное управление СКР — в ведомстве не стали комментировать информацию о задержании. «Лицо, о котором идет речь, в банке не работает в 2015 года, за его судьбой банк не следит», — сообщили URA.RU в пресс-службе банка «Кольцо Урала».

Показания на экс-главы УМВД Екатеринбурга Трифонова дал бывший начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин. По его словам, в 2015 году на его подчиненного Жданова вышел безопасник банка «Кольцо Урала» Куба, попросивший возбудить уголовное дело о мошенничестве из-за истории, когда были уведены кредитные средства, выданные на ремонт здания по ул. Машиностроителей, 19, из которого планировалось сделать современный офисный центр.

Но ни Жданов, ни Воронин не могли самостоятельно возбудить дело — Воронин обратился по этому поводу к Трифонову, который, по показаниям Воронина, дал согласие на получение взятки и велел связаться с заявителями. Позднее, уже после возбуждения дела Жданов получил от Кубы и отдал Трифонову семь миллионов рублей, которые тот передал Трифонову.