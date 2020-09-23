В ХМАО усугубилась ситуация с коронавирусом

Больше всего заболевших в крупных городах: в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки диагностировали 130 случаев заражения коронавирусом в 18 муниципальных образованиях. Общее число заболевших с начала эпидемии — 21 тысяча 646 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 86 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 человека зафиксирована пневмония, у 13 инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 118 случаях. По 12 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Уровень распространения коронавируса в других муниципалитетах выглядит так:

Сургут — 32;

Ханты-Мансийск — 20;

Нижневартовск — 16;

Урай — 9;

Нефтеюганский район — 8;

Лангепас — 6;

Нягань — 5;

Покачи — 5;

Югорск — 5;

Октябрьский район — 5;

Нефтеюганск — 4;

Советский район — 4;

Когалым — 3;

Нижневартовский район — 3;

Кондинский район — 2;

Мегион — 1;

Радужный — 1;

Сургутский район — 1.

Всего: 130 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 183 человека.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.