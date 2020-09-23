В ХМАО усугубилась ситуация с коронавирусом

В ХМАО за сутки диагностировали 130 случаев заражения коронавирусом в 18 муниципальных образованиях. Общее число заболевших с начала эпидемии — 21 тысяча 646 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 86 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 человека зафиксирована пневмония, у 13 инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 118 случаях. По 12 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Уровень распространения коронавируса в других муниципалитетах выглядит так:
- Сургут — 32;
- Ханты-Мансийск — 20;
- Нижневартовск — 16;
- Урай — 9;
- Нефтеюганский район — 8;
- Лангепас — 6;
- Нягань — 5;
- Покачи — 5;
- Югорск — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Нефтеюганск — 4;
- Советский район — 4;
- Когалым — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Кондинский район — 2;
- Мегион — 1;
- Радужный — 1;
- Сургутский район — 1.
Всего: 130 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 183 человека.
Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.
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