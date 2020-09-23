23 сентября 2020
22 сентября 2020

В ХМАО усугубилась ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, медицинская маска, защитная маска, врач, эпидемия осталась, медики, коронавирус, инфекционист, инфекционист, эпидемиолог, пандемия коронавируса
Больше всего заболевших в крупных городах: в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки диагностировали 130 случаев заражения коронавирусом в 18 муниципальных образованиях. Общее число заболевших с начала эпидемии — 21 тысяча 646 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 86 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 человека зафиксирована пневмония, у 13 инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 118 случаях. По 12 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Уровень распространения коронавируса в других муниципалитетах выглядит так:

  • Сургут — 32;
  • Ханты-Мансийск — 20;
  • Нижневартовск — 16;
  • Урай — 9;
  • Нефтеюганский район — 8;
  • Лангепас — 6;
  • Нягань — 5;
  • Покачи — 5;
  • Югорск — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Нефтеюганск — 4;
  • Советский район — 4;
  • Когалым — 3;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Кондинский район — 2;
  • Мегион — 1;
  • Радужный — 1;
  • Сургутский район — 1.

Всего: 130 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 183 человека.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...