Россиян оставят без света и воды из-за новой поверки счетчиков

Теперь факт поверки счетчиков будет подтверждаться только в электронном виде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за новых правил поверки счетчиков специалисты могут чаще отключать собственников от услуг ЖКХ. В частности, это может произойти не по вине клиента, а из-за некомпетентности специалиста. При этом остается риск, что цена на услуги ЖКХ повысится. Таким мнением с URA.RU поделилась исполнительный директор «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина.

С 24 сентября факт поверки счетчиков будет подтверждаться только в электронном виде. Бумажные свидетельства о поверке будут выдавать по желанию, они будут носить информационный характер. В течение суток специалисты будут вносить данные о поверке счетчика в реестр ФГИС «Аршин». Владелец счетчика также сможет получить доступ к этой информации.

«С введением новых правил отключить человека от какой-либо услуги можно будет дистанционно, поскольку все данные теперь будут в одном сервисе. В частности, это может произойти и по вине нерадивых сотрудников, которые по ошибке внесут неверные сведения — человеческий фактор никто не исключал. Также есть вероятность, что специалисты не будут предупреждать собственников об имеющихся долгах. Поэтому для сотрудников необходимо подготовить инструкции, ввести свои правила и стандарты», — считает Москвина.

По мнению эксперта, введение изменений поверки счетчиков не должно отразиться на стоимости ее проведения, однако риск повышения цен все равно есть. «У нас происходит ежегодное повышение стоимости услуг от 4% до 10%. Но все увеличение цен должно происходить в рамках тарифов, а не дополнительно. Во всяком случае, когда предлагалось ввести новые правила, никаких оговорок о том, что это будет стоить дополнительно, не было. Но с учетом того, что мы каждый день встречаемся со скрытым повышением цен на все товары из-за гиперинфляции, такой риск остается», — объяснила собеседница агентства.

Ранее сопредседатель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев заявил, что переход к новой системе поверки будет болезненным. При этом он отметил, что введение изменений поверки счетчиков не отразится на стоимости ее проведения, так как предлагаемый порядок мало отличается от прежнего.