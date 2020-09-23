Власти ЯНАО объяснили новый всплеск заражений коронавирусом

Ямальские власти связывают рост заражений с «сезонными процессами» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заразился 81 человек, что стало новым рекордом с середины августа. В региональном оперативном штабе заявили, что растущая заболеваемость связана с началом учебного года и возвращением ямальцев из отпусков.

«В последние дни мы фиксируем рост числа новых случаев заболевания коронавирусом среди ямальцев. Он напрямую связан с сезонными процессами, особенно актуальными для Ямала», — заявила глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, росту заражений способствует позднее завершение отпусков в этом году: обычно ямальцы возвращались домой в конце лета, но из-за пандемии коронавируса сезон отдыха в этом году сместился. «Ситуация контролируемая и ожидаемая», — подчеркнула Бучкова.

Больше всего случаев за последние сутки выявлено в Новом Уренгое, там заразились 17 горожан. В Салехарде и Ноябрьске заболели по 14 человек, в поселке Тазовском — 13. В Лабытнанги инфекцию подтвердили у восьми жителей, в Муравленко — у трех. На месторождениях заболели четыре работника.

Всего в ЯНАО подтверждено 14 750 случаев коронавируса, вылечились 13 338 пациентов. Скончались 99 человек. Коэффициент распространения инфекции сейчас равен 1,2. Это самое высокое значение за последние месяцы. При таком показателе Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. В ЯНАО, несмотря на это, уже идет третий этап. Общий карантин в регионе продлен до 1 октября.