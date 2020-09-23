Теперь ФСБ требует закрыть его в спецСИЗО Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев был задержан, так как скрылся от следствия. Об этом стало известно на заседании суда по аресту Коноплева — передает из зала корреспондент URA.RU. Меру пресечения Коноплеву выносит Ленинский суд Екатеринбурга.

«Коноплев пытался скрыться по совету адвоката», — сообщил в суде представитель следственного комитета. Это случилось 17 сентября после обысков в квартире Коноплева. Какое-то время он скрывался в доме своего знакомого в Сысерти, потом — на съемной квартире на улице Щорса. При побеге экс-банкир взяли из дома лишь немного вещей, при этом оставил сотовый телефон, чтобы его невозможно было засечь. После этого Коноплев был объявлен в розыск и пойман накануне сотрудниками ФСБ.

Также в суде стало известно, как силовики получили доказательства, что именно он передавал взятку, предназначенную экс-начальнику УМВД Екатеринбурга: показания на Коноплева дал бывший безопасник банка «Кольцо Урала» Куба, осужденный за вымогательство на четыре года. Они были подтверждены в ходе очной ставки.

Куба сейчас отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле (колония для силовиков). Туда же представители следствия попросили этапировать и Коноплева: по данным ФСБ, при нахождении в обычном СИЗО есть угроза его жизни и риск оказания на него давления. По мнению силовиков, только в ПФРСИ при ИК-13 удается обеспечить ему полную безопасность.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге по делу о взятке экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову был задержан экс-зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Адвокаты Трифонова, по данным URA.RU, требуют передачи дела в Москву по месту нахождения основного подозреваемого.