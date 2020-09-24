Путин выдвинут на Нобелевскую премию

Владимир Путин может получить Нобелевскую премию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента России Владимира Путина выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на его номинацию направил писатель Сергей Комков.

«Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что церемония пройдет в Осло в 2021 году.

Также в качестве номинантов предлагали экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа, блогера Сергея Тихановского. На премию мира в 2020 году была выдвинута и кандидатура блогера Алексея Навального.

Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме из-за пандемии коронавируса, передает «Национальная служба новостей». Дипломы и медали вручат в режиме онлайн. Церемония пройдет 10 декабря. Призовой фонд Нобелевской премии увеличат на один млн шведских крон (95,8 тысяч евро), пишет « Федеральная служба новостей ».