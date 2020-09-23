Губернатор ХМАО победила в борьбе за внимание Путина

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным поспорила за право выступать с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и тому пришлось уступить. Диалог двух лидеров транслировался в прямом эфире на телеканале «Россия 24», передает журналист URA.RU.
«Уважаемый Владимир Владимирович», — попытались взять слово одновременно Комарова и Цыбульский, после чего губернатор Архангельской области продолжил: «Конечно, Ханты-Мансийск, женщины вперед». «Спасибо большое», — сказала Комарова. «Вопрос не в женщине, вопрос в важности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Владимир Владимирович, здравствуйте», — начала разговор Комарова.
Диалог состоялся во время встречи главы государства с губернаторами, которые победили на прошедших в сентябре выборах. Комарова в разговоре с Путиным рассказала о трех проектах, реализующихся в ХМАО с участием федеральных средств: о центре геномных исследований в Сургуте, мосте через реку Обь, который соединит Россию с нефтегазовыми месторождениями Арктики, и о программе по сносу аварийного жилья.
«Мы договорились с министром высшего образования и науки РФ Валерием Фальковым, что наш центр может быть привлечен к разработке системы хранения и изучения генетических данных, в том числе — стать уникальным хранилищем и биобанком для данных по северным народам», — заявила Комарова, добавив, что регион готов к этой работе, в том числе и на международном уровне. Докладывая о другом федеральном проекте — мосте через реку Обь в сторону Салехарда, Комарова добавила, что летом был одобрен проект его строительства и в обозримом будущем начнется практическая реализация. Заканчивая рассказ, губернатор поблагодарила Путина за принятое правительством страны решение о дополнительном финансировании региональной программы по сносу балков.
«Перенос объемов федерального софинансирования региональной программы на более ранний срок создает дополнительные гарантии выполнения этой задачи (речь о переселении людей из аварийного жилья в новое — ред.)», — заключила Комарова.
Ранее URA.RU писало, что сегодняшняя встреча губернатора ХМАО и президента России — первый публичный диалог двух лидеров, после того, как Путин поддержал Комарову в ее решении баллотироваться на новый губернаторский срок.
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