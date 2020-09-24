Макаревич: музыкантам в Москве не позволили поддержать белорусов

Андрей Макаревич подтвердил, что площадка отказалась принимать музыкантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что российским артистам не дали выступить в поддержку белорусского народа. По его словам, им отказали в предоставлении площадки.

«Это правда, что площадку не дали, да. Меня пригласили туда выступить, я согласился. Потом узнал, что залы отказались», — рассказал Макаревич изданию «Подъем». Он уточнил, что не имеет отношения к организации фестиваля. Музыкант предположил, что концерт пройдет в онлайн-формате.

Фестиваль «Партизан-фест» в поддержку белорусов должен был пройти в одном из московских клубов в начале следующей недели. Однако, по словам организаторов, владельцы площадки передумали предоставлять сцену, хотя часть билетов уже продали. На концерте выступят Андрей Макаревич, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, уральская группа «Ромарио», а также другие деятели искусства, в том числе, поэты, художники и режиссеры.

Протесты в Белоруссии начались после 9 августа, когда были оглашены результаты выборов президента страны, передает портал «Дни.ру». Согласно результатам голосования, Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а другой кандидат на пост главы государства, — Светлана Тихановская — 10%. Однако, по данным неофициальных экзитполов, результаты были обратными.