Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным из больницы. Глава региона сейчас проходит лечение от коронавируса, поэтому палату, где Махонин проходит лечение, специально подготовили к мероприятию, сообщил URA.RU источник знакомый с ситуацией.
«Махонин лег в больницу на прошлой неделе и понимал, что будет руководить регионом удаленно, поэтому взял костюм с собой. Кроме того, у губернатора был с собой ноутбук, который позволил быть на связи во время совещания с президентом», — сообщил URA.RU собеседник, близкий к политическим кругам региона. Получить комментарий пресс-службы губернатора Пермского края на момент публикации новости не удалось. Также не сообщается о самочувствии главы региона.
Общение Путина с избранными губернаторами в формате видеоконфренцсвязи прошло 24 сентября. В общении приняли участие все 20 глав регионов, которые победили на прошедших 13 сентября выборах. От регионов Большого Урала участие принимали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава ХМАО Наталья Комарова.
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