23 сентября 2020
22 сентября 2020

Инсайд: Путин проведет встречу с пермским губернатором

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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин второй раз пообщается с президентом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами, в числе которых будет и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

«24 сентября [Дмитрий] Махонин будет у президента. Вместе с другими избранными губернаторами», — сообщил собеседник URA.RU знакомый с ситуацией. Получить оперативный комментарий в пресс-службе пермского губернатора на момент публикации новости не удалось.

Выборы глав регионов прошли 13 сентября в 20 субъектах РФ. На выборах губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набрал 75,69% голосов избирателей.

Прошлое совещание Путина и Махонина состоялось 17 августа в формате видеоконференцсвязи. Тогда глава региона доложил президенту о мерах, проводимых в крае по борьбе с коронавирусом, планах по строительству третьего моста через Каму. Кроме того, стороны обсудили финансирование строительства Пермской государственной художественной галереи, новой сцены Пермского театра оперы и балета, проблемы безработицы и аварийного жилья.

Сейчас губернатор Махонин находится в больнице, где проходит лечение от коронавируса. Состояние у главы региона удовлетворительное. В палате у него находится ноутбук для работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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