Глава челябинского заксобрания Мякуш намекнул на своего преемника

Преемником спикера заксобрания челябинской области Владимира Мякуша может стать Владимир Павлов. Как сообщил URA.RU источник в заксобрании, действующий председатель в последние несколько дней на все мероприятия приходит с молодым депутатом и погружает его в работу.
«Все последние дни на всех мероприятиях Мякуша сопровождает Павлов. Обсуждалось, что если Мякуш захочет оставить пост и уйти на заслуженный отдых, то его преемником может стать [экс-мэр Южноуральска, депутат Александр] Лазарев. Но, похоже, Мякуш делает ставку на Павлова. Их даже зовут по имени-отчеству одинаково — Владимир Викторович», — отметил собеседник.
Сам Мякуш подчеркнул, что все это гадания на кофейной гуще. «Можно строить любые догадки. У нас формируется ЗСО нового созыва. Я чувствую в себе силы и готов работать в команде губернатора Алексея Текслера, пока буду востребован», — заявил он корреспонденту URA.RU.
Перед выборами в ЗСО ходили разговоры о том, что 72-летний Мякуш может уйти с занимаемых должностей и посветить себя семье. Однако он сразу заявил, что сделает это только в том случае, если в его услугах не будет заинтересован Текслер. В подтверждение своих слов Мякуш уступил губернатору пост секретаря регионального отделения «Единой России». Сам спикер останется руководителем ЗСО и с большой вероятностью возглавит партийную фракцию.
По информации URA.RU, Лазарев и Павлов получат посты вице-спикеров. Всего у Мякуша будет семь заместителей. Формально кандидатуры руководителей ЗСО нового созыва назовут на конференции «Единой России» 2 октября, а утвердят на первом заседании заксобрания 8 октября.
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