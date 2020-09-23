Глава челябинского заксобрания Мякуш намекнул на своего преемника

Владимир Мякуш (на фото) или намекнул на своего возможного преемника, или перехитрил сплетников и пустил их по ложному следу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Преемником спикера заксобрания челябинской области Владимира Мякуша может стать Владимир Павлов. Как сообщил URA.RU источник в заксобрании, действующий председатель в последние несколько дней на все мероприятия приходит с молодым депутатом и погружает его в работу.

«Все последние дни на всех мероприятиях Мякуша сопровождает Павлов. Обсуждалось, что если Мякуш захочет оставить пост и уйти на заслуженный отдых, то его преемником может стать [экс-мэр Южноуральска, депутат Александр] Лазарев. Но, похоже, Мякуш делает ставку на Павлова. Их даже зовут по имени-отчеству одинаково — Владимир Викторович», — отметил собеседник.

Сам Мякуш подчеркнул, что все это гадания на кофейной гуще. «Можно строить любые догадки. У нас формируется ЗСО нового созыва. Я чувствую в себе силы и готов работать в команде губернатора Алексея Текслера, пока буду востребован», — заявил он корреспонденту URA.RU.

Появление Владимира Павлова (на фото) рядом с Владимиром Мякушем в ЗСО восприняли, как намек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перед выборами в ЗСО ходили разговоры о том, что 72-летний Мякуш может уйти с занимаемых должностей и посветить себя семье. Однако он сразу заявил, что сделает это только в том случае, если в его услугах не будет заинтересован Текслер. В подтверждение своих слов Мякуш уступил губернатору пост секретаря регионального отделения «Единой России». Сам спикер останется руководителем ЗСО и с большой вероятностью возглавит партийную фракцию.

По информации URA.RU, Лазарев и Павлов получат посты вице-спикеров. Всего у Мякуша будет семь заместителей. Формально кандидатуры руководителей ЗСО нового созыва назовут на конференции «Единой России» 2 октября, а утвердят на первом заседании заксобрания 8 октября.