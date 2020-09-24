В России начали закрывать магазины за нарушение карантина

Закрылись магазины сетей «Перекресток» и «Магнолия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор Москвы закрыл несколько продуктовых магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия». Поводом стали выявленные в них нарушения масочно-перчаточного режима.

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей „Перекресток“ и „Магнолия“ прекратили свою деятельность», — цитирует ТАСС руководителя московского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Поводом для закрытия, по словам чиновника, стали выявленные в ряде магазинов нарушения масочно-перчаточного режима.

За время введения данных мер профилактики коронавирусной инфекции за подобные нарушения в Москве были закрыты 43 магазина. Сроки приостановки их деятельности определит суд.

Подобное ужесточение правил торговли было введено минувшим летом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России. Тогда об усилении масочного режима и штрафах за его нарушение заявили во многих регионах страны. В частности, штрафы ввели в Пермском крае, Свердловской области и многих других.

Помимо ужесточения масочного режима в торговых точках, изменились и ограничительные меры для прилетающих из-за рубежа россиян. Согласно опубликованному Роспотребназдором регламенту, с 24 сентября все вернувшиеся в страну россияне должны снова самоизолироваться до выяснения результатов теста на коронавирус.