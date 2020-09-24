24 сентября 2020
23 сентября 2020

Три депутата челябинского заксобрания готовятся сдать мандаты. Имена преемников

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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, журавлев александр, обертас сергей
Александр Журавлев (справа) получил депутатский мандат, однако может сложить полномочия досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Три депутата, избранных в заксобрание Челябинской области по спискам «Единой России», могут сложить полномочия досрочно. Как сообщил URA.RU источник в ЗСО, такое решение могут принять главврач облбольницы Давид Альтман, экс-глава комитета по социальной политике Александр Журавлев и исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Павел Киселев.

«Альтман, говорят, болеет. Журавлев в прежнем созыве работал на постоянной основе, а сейчас не получил пост [главы комитета], работать рядовым депутатом ему будет неинтересно. К Киселеву вопросы по избирательной кампании, по итогам которой он не выполнил финансовые обязательства», — рассказал инсайдер.

Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск
Павел Киселев может досрочно сложить полномочия
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В случае ухода депутатов сменить их могут директор правительственного телеканала ОТВ Олег Гербер, директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Альтман не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию корреспонденту URA.RU. Журавлев не ответил на звонок. В приемной Киселева также не взяли трубку.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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