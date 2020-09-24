24 сентября 2020

Вора в законе, против которого выступал Шакро, отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Ираклий Джабуа предстанет перед судом в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве перед судом предстанет гражданин Грузии, вор в законе Ираклий Джабуа, в криминальном мире более известный как Ика Ростовский. Об этом журналистам рассказали в столичной прокуратуре, а также осведомленные источники.

Джабуа инкриминируют занятие высшего положения в преступной иерархии, использование поддельного паспорта, а также покушение на незаконное пересечение границы России. «С августа 2014 года обвиняемый получил статус так называемого вора в законе и имел сферу влияния в Московской, Ростовской областях и Красноярском крае», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В июле прошлого года Ростовский, как отмечается, попытался вылететь в Турцию из Москвы. В аэропорту Домодедово он предъявил поддельный паспорт гражданина Армении, после чего был задержан пограничниками, а позже — заключен под стражу. В прокуратуре не назвали имя обвиняемого, но, по данным СМИ [ТАСС, «Интерфакс»], речь идет именно о криминальном авторитете Ираклии Джабуа.

Джабуа, как сообщало URA.RU, «короновали» летом 2014 года. Но уже вскоре он лишился статуса, оказавшись в СИЗО-5 в Кашире. Под заявлением о лишении Джабуа «полномочий» стояли подписи, в том числе, Захария Калашова (Шакро Молодой).

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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