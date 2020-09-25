В России стало больше бедных людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть после непродолжительного падения начала показывать положительную динамику. Сейчас нефть марки Brent торгуется по 42,12 доллара за баррель (+0,43%). Стоимость бочки WTI поднялась до 40,50 доллара за баррель (+0,47%).

Рубль продолжает ослабевать по отношению к мировым валютам. На момент закрытия «Московской биржи» доллар стоил 77,14 рубля (+0,05), евро — 90,05 рубля (+0,15). Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что на рубль оказывают негативное влияние осложненная геополитическая обстановка, усиление рисков из-за коронавируса.

Ситуация в России

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) пересчитали по новой методике. Он составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум вырастет до 12 702 рублей.

Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Предполагается, что владелец сертификата покупает в магазине продукты на фиксированную сумму, после чего деньги компенсируются организации из бюджета.

Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян. ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны проработать изменения до 19 ноября.

В России уровень бедности во II квартале текущего года вырос до 13,5% с 12,5% в прошлом квартале. В Счетной палате предположили, что цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута.

Создание фонда незавершенных скважин почти полностью согласована и заработает в 2020 году, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Программа предполагает создание резерва новых объектов по добыче нефти , которые также позволят быстро восстановить объемы добычи после завершения сделки ОПЕК+.

Правительство РФ поручило Минэнерго и «Транснефти» до конца 2020 года проработать возможность снижения тарифов на перевозку нефти . Ранее с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратился глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Ситуация в мире

Производство стали в мире в январе—августе 2020 года составило 1,188 млрд тонн, сократившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 год. Россия за отчетный период снизила производство на 3,3% — до 46,604 млн тонн. Выпуск стали в странах Евросоюза упал на 18,6%, до 88,006 млн тонн.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, увеличилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели до 870 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. Аналитики ожидали снижения показателя до 840 тысяч.

Прогнозы и мнения экспертов

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. По словам экономиста Нарека Авакяна, это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального.

В России ожидают всплеска числа просроченных кредитов в ближайшие месяцы. Как отметили эксперты в сфере кредитования, просрочка будет расти за счет граждан, которые не смогли восстановить платежеспособность и льготный период кредитов которых подходит к концу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регионам необходимо избежать повышения долговой нагрузки перед банками во время кризиса. При этом Кремль ставит перед правительством задачу поддержать регионы в период нехватки средств.

В России могут появиться агломерации, задел на такую меру есть в Общенациональном плане восстановления экономики. Считается, что такая тактика поможет регионам выбраться из кризиса.