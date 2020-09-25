Нефть после непродолжительного падения начала показывать положительную динамику. Сейчас нефть марки Brent торгуется по 42,12 доллара за баррель (+0,43%). Стоимость бочки WTI поднялась до 40,50 доллара за баррель (+0,47%).
Рубль продолжает ослабевать по отношению к мировым валютам. На момент закрытия «Московской биржи» доллар стоил 77,14 рубля (+0,05), евро — 90,05 рубля (+0,15). Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что
Ситуация в России
В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) пересчитали по новой методике. Он составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум вырастет до 12 702 рублей.
Депутаты фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Предполагается, что владелец сертификата покупает в магазине продукты на фиксированную сумму, после чего деньги компенсируются организации из бюджета.
Стоимость установки счетчиков могут включить в коммунальные платежи россиян. ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны проработать изменения до 19 ноября.
В России
Создание фонда незавершенных скважин почти полностью согласована и заработает в 2020 году, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Программа предполагает создание
Правительство РФ поручило Минэнерго и «Транснефти» до конца 2020 года проработать возможность
Ситуация в мире
Число первичных заявок на
Прогнозы и мнения экспертов
Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. По словам экономиста Нарека Авакяна, это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального.
В России ожидают всплеска числа просроченных кредитов в ближайшие месяцы. Как отметили эксперты в сфере кредитования, просрочка будет расти за счет граждан, которые не смогли восстановить платежеспособность и льготный период кредитов которых подходит к концу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регионам необходимо избежать повышения долговой нагрузки перед банками во время кризиса. При этом Кремль ставит перед правительством задачу поддержать регионы в период нехватки средств.
В России могут появиться агломерации, задел на такую меру есть в Общенациональном плане восстановления экономики. Считается, что такая тактика поможет регионам выбраться из кризиса.
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