Челябинцам начали ставить прививки от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 сентября, — 289-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 199-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 248, выздоровели 12 615 и скончались 459 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 128 836 (+6 595) случаев заражения. Вылечились 928 829 (+6 130) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 19 948 (+149) человек — почти 1,8% от заразившихся.

Новый антирекорд по заболевшим COVID

В Челябинской области к утру 24 сентября произошло 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 80). Среди инфицированных пять школьников, всего заболели с начала учебного года 64 ученика. Таким образом, поставленный в выходные рекорд по заражениям последних трех месяцев — 81 случай за сутки — не продержался и недели.

С начала пандемии произошло 16 248 случая заражения, сейчас лечатся 3 132 южноуральца. Скончались за сутки три человека в возрасте 56, 70 и 85 лет. При этом самая младшая пациентка погибла от коронавирусной пневмонии, у остальных COVID-19 осложнил тяжелые заболевания. Выздоровели за сутки 109 человек, с начала пандемии — 12 615 жителей области.

Челябинцам начали ставить прививки от коронавируса

Первыми вакцину получили 42 врача-добровольца из числа часто контактирующих с больными коронавирусом или просто входящих в группу риска. Сама процедура выглядит абсолютно привычно — так вакцинируют от гриппа или клещевого энцефалита, вводя препарат в плечо. Сложнее организовать процедуру: хранящуюся при минус 18 градусах вакцину нужно ввести в организм в течение 20 минут после того, как она согреется до комнатной температуры. Спустя 21 день укол придется повторить. Первые дозы вакцины распределили между лечебными учреждениями областного центра, Магнитогорска и Миасса.

Медуниверситет перевел иностранцев на дистант

Южно-Уральский государственный медуниверситет (ЮУГМУ) перевел на дистанционное обучение зарубежных студентов, не имеющих возможности приехать в Россию из-за карантина по коронавирусу. В основном речь идет о Казахстане. Для выходцев из стран, границы с которыми открыли, организовано помещение-обсерватор на 48 мест для размещения на двухнедельную изоляцию и обследования на COVID-19. На изоляцию отправляют всех без исключения прибывающих иностранных студентов. Кроме того, они в обязательном порядке проводят на 10-12 день обследование на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В Челябинске возобновили проверки в транспорте

Управление транспорта мэрии вновь начали проверять общественный транспорт на предмет соблюдения масочного режима. 24 сентября проверили 30 единиц подвижного состава (муниципального и частного): нарушителями оказались семь водителей частных перевозчиков, по одному водителю в трамвае и автобусе. Что касается пассажиров, то маски носит лишь каждый десятый. Впрочем, после напоминания оказывается, что средства защиты имеют около 35%, сообщили URA.RU в мэрии города. Пока владельцы транспорта и нарушители получили лишь «административки» об устранении нарушений, но в дальнейшем дело может дойти и до штрафов.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян вновь обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус. Сам анализ вернувшиеся должны сделать в течение трех дней с момента прибытия. В Роспотребнадзоре это объяснили URA.RU ухудшением эпидемиологической обстановки за границей. При этом на прилетающих в РФ иностранцев требования ведомства не распространяются.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.