Экономист: россиян начнут массово увольнять весной

Виталий Калугин считает, что государство продолжит помогать безработным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России ожидается серьезный рост безработицы и увольнений после отмены некоторых мер поддержки бизнеса. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист Виталий Калугин.

«Сейчас будут проблемы с теми, кто брал льготные кредиты. Выяснится, что они не выполнили условия для льготности и им начислят проценты. Затем придут налоговые проверки, потому что кончится мораторий. Ближе к концу года отменят другие меры поддержки и весной мы увидим всплеск увольнений и банкротств», — отметил Калугин. Он уверен, что в первую очередь пострадает малый, средний бизнес и сфера услуг.

По словам экономиста, государство, скорее всего, не будет спасать предпринимателей. В качестве причин он назвал дефицит бюджета и то, что пострадавшие предприятия не являются системообразующими. Калугин предположил, что будет оказана небольшая поддержка безработному населению.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что выдача льготных кредитов бизнесу может обернуться волной банкротств, пишет VSE42.Ru. Это связано с тем, что в погоне за скорейшим получением финансирования многие предприниматели не изучили все условия предоставления кредита.

Эксперты в сфере кредитования прогнозируют всплеск числа просроченных кредитов в ближайшие месяцы. По их словам, просрочка будет расти за счет граждан, которые не смогли восстановить платежеспособность и льготный период кредитов которых подходит к концу.