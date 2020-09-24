Тюменцы продают в Кургане квартиры, которые строят без разрешения

В Кургане строители создают ажиотаж вокруг квартир, которых пока нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане компания «Брусника», принадлежащая тюменскому бизнесмену Алексею Круковскому, начала строить дома без разрешения на строительство. Продажи квартир, по словам инсайдеров URA.RU, уже стартовали.

«В реестре выданных разрешений на строительство на сайте администрации Кургана нет участка по улице Коли Мяготина—Савельева (в период до 31.08.2020 г. — прим. ред.). А отдел продаж компании работает с начала сентября», — пояснил инсайдер из сферы строительства.

Сотрудник одного из агентств недвижимости в Кургане уточнил URA.RU, что в отдел продаж застройщика сложно попасть. «Записывают на беседу с менеджером не раньше, чем через две недели. А на встрече создается искусственный ажиотаж — якобы большинство квартир продано. Планировку квартир покупателям в начале сентября во всяком случае, не показывали», — рассказал риэлтор.

В пресс-службе компании «Брусника» агентству сообщили, что разрешение на строительство квартала «Резиденция» в Кургане получено 16 сентября. После этого было объявлено о старте продаж. «В данный момент идут подготовительные работы по расчистке участка под застройку. Проект освоения территории предполагает строительство двух домов (от 8 до 17 этажей)», — ответили в пресс-службе «Брусники». Проект рассчитан на 348 квартир. Планировка размещена на сайте компании.

Ранее URA.RU писало, что строительная компания «Брусника» бесплатно получила землю под строительство домов. Взамен было расселено четыре квартиры и снесены аварийные дома. «Брусникой» владеет бывший депутат думы Тюмени Алексей Круковский. Его относили к пулу экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина.