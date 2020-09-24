В правительстве Тюменской области — новая отставка

С работы уволился директор регионального департамента ЖКХ Антон Фирсов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Антон Фирсов покинул свой пост. Об этом заявили в региональном правительстве. Там уточнили, что Фирсов уволился с работы по собственному желанию.

«Пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области 25 сентября 2020 года покинул Антон Фирсов. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор в четверг, 24 сентября. Антон Фирсов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — сообщили в правительстве Тюменской области.

О том, где бывший глава областного департамента ЖКХ Фирсов будет работать теперь, не уточняется. Ранее агентство писало о том, что новым главой регионального департамента финансов стал Михаил Таранов. Указ об этом губернатор Тюменской области Александр Моор подписал 24 сентября. За день до этого с работы уволился глава регионального департамента лесного комплекса Николай Пуртов: он был назначен на должность генерального директора правительственного фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».