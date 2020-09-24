24 сентября 2020

Воры в законе поделят деньги Гули через суд

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Конкуренты могут получить наследство Гули законными способами Фото: Instagram Надира Салифова
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Противостояние воров в законе

Многомиллиардную империю одного из лидеров российского криминального мира, вора в законе Надира Салифова по кличке Гули, могут раздробить конкуренты вполне законными способами. Вопросы можно решить через суд, считает екатеринбургский криминолог Денис Гончаров — адвокат, доктор юридических наук, профессор кафедры публичного права Уральского государственного экономического университета.

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Названы претенденты на место убитого вора в законе Гули. Криминалитет готовится к переделу рынков

По словам эксперта, следует рассматривать отдельно сам бизнес погибшего и средства, уже заработанные таким способом. «Эти деньги, возможно, хранятся в каких-то банках, существуют в виде недвижимости, могут быть оформлены на родственников и доверенных лиц Гули, вложены в какой-то легальный бизнес. Вот эти средства, которые сейчас в легальной сфере, конкуренты могут попытаться получить через суд законными способами, без всякой стрельбы. В данной ситуации все зависит от профессионального уровня их юристов», — рассказал URA.RU Денис Гончаров.

После убийства Гули криминальный бизнес достался по наследству его брату — вору в законе Намику Салифову по кличке Намик Бакинский. Из-за смерти мафиози столь высокого уровня криминальный мир России начал готовиться к переделу сфер влияния. Появились претенденты на активы Гули в разных регионах России, среди которых называют воров в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский) и Автандила Кобешавидзе (Авто). В правоохранительных органах также не исключают, что передел преступного рынка неизбежен, но считают, что до кровопролития в стиле девяностых дело не дойдет, так как в стране другая экономическая ситуация.

Гули был застрелен в Анталии в номере пятизвездочного отеля Alva donna exclusive hotel spa 20 августа в Турции. По версии следствия, убийцей был телохранитель Салифова, 25-летний Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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