24 сентября 2020
23 сентября 2020

В ЯНАО пришла новая волна заражений коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале подтверждено 14 839 случаев коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 89 человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Сегодняшний прирост стал рекордным с 16 августа, за последние три дня в округе заразились 245 человек.

«25 сентября в ЯНАО подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19», — сообщили в оперштабе. Больше всего заражений в Ноябрьске, там подтвержден 21 случай. Еще 16 человек подхватили вирус в Муравленко, а в Салехарде заболели 10 горожан. На Новый Уренгой пришлось восемь случаев, на Надым и Лабытнанги — по семь. В селе Шурышкары зафиксированы два новых случая, общее число заболевших там выросло до трех.

Всего в ЯНАО подтверждено 14 839 случаев коронавируса, вылечились 13 363 пациентов. За время пандемии жертвами инфекции стали 99 ямальцев. Госпитализированы 395 пациентов, из них четверо пребывают в тяжелом состоянии, еще двое — в крайне тяжелом. Трое пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения инфекции за последние сутки вырос до 1,28. Такого высокого значения в ЯНАО не было с начала пандемии. При таком показателе Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе снятия карантина. В ЯНАО, несмотря на это, уже идет третий этап. Общий карантин в регионе продлен до 1 октября.

Ранее власти ЯНАО публично признали рост заболеваемости. В окружном правительстве новую волну заражений связывают с поздним возвращением ямальцев из отпусков в этом году. Представители власти назвали ситуацию «контролируемой и ожидаемой».

Фото: стопкоронавирус.рф

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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