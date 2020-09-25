Ракета комплекса С-400 упала примерно в 100 метрах от солдат, но не взорвалась Фото: Анна Майорова © URA.RU

На стратегических учениях «Кавказ-2020» в Астраханской области ракета зенитного комплекса упала рядом с российскими военными. Об этом сообщает издание Baza.

«Чуть не случилась трагедия с ракетой комплекса С-400. Она упала рядом с военными. Взрыва, к счастью, не произошло», — пишет издание. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как военные прячутся за техникой. Ракета упала в метрах 100 от людей. Слышно, что солдаты смеются, а автор ролика хвастается удачными кадрами.

В день инцидента с ракетой на полигон Капустин Яр прибыл президент РФ Владимир Путин для наблюдения за учениями, пишет деловая газета «Взгляд». В рамках военных сборов солдаты испытали новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка», уточняет «Национальная служба новостей».

Стратегических командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят с понедельника, 21 сентября, на полигонах в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском крае и Дагестане, а также на Чёрном и Каспийском морях. В учениях принимают участие около 80 тысяч человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, до 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня.