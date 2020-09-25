В России попросили ликвидировать секту бывшего слесаря Виссариона

Прокуратура усмотрела причинение вреда психическому здоровью адептов секты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Красноярская прокуратура направила в краевой суд иск о ликвидации религиозной организации «Церковь Последнего Завета» и исключении ее из реестра юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Деятельность организации угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан. В соответствии со статьей 14 ФЗ „О свободе совести и о религиозных объединениях“, это является основанием для запрета ее деятельности в судебном порядке», — приводит заявление ведомства РАПСИ.

В ходе прокурорской проверки стало известно о причинении вреда психическому здоровью адептов религиозного течения. Как уточняет ведомство, последователям Виссариона не давали проявлять собственные мысли, желания, потребности и стремления, угрожали общественным порицанием, что приводило к формированию стойкого чувства вины и страха изгнания из организации.

В Красноярском крае 22 сентября задержали главу религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергея «Виссариона» Торопа и двух его помощников. Лидерам секты Виссариона предъявлено обвинение по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием).

«Церковь последнего завета» создана в 1991 году слесарем и бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом, который сам себя называет Виссарионом. Последователи религиозного течения верят в реинкарнацию, живут в ожидании конца света, а Виссариона считают воплощением Иисуса Христа, передает агентство Nation News.