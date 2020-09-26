Украинские следователи считают, что самолет разбился из-за технической неисправности или ошибки экипажа Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Государственное бюро расследований Украины рассматривает четыре версии падения военного самолета Ан-26 под Харьковом. Среди них — неисправность лайнера и ошибки экипажа.

В telegram-канале ведомства сообщается, что следователи начали досудебную проверку авиакатастрофы. Эксперты изучат четыре версии крушения:

техническая неисправность агрегатов летательного аппарата,

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей экипажем,

ненадлежащее исполнение обязанностей авиадиспетчерами,

ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

На время расследования падения самолета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить всех лиц, ответственных за организацию учебных полетов. Отчет о причинах авиакатастрофы Госкомиссия должна предоставить до 25 октября. Кроме этого, место крушения посещал президент Украины Владимир Зеленский. Он объявил 26 сентября днем траура в стране по погибшим военным.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение военный самолет АН-26, на борту которого находились 27 человек. По последним данным, погибло 26 человек, за жизнь единственного выжившего борются врачи. Момент падения воздушного судна попал на видео, передает «Пятый канал». По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. В беседе с URA.RU заслуженный пилот России Юрий Сытник выразил мнение, что самолет мог разбиться из-за ошибки экипажа.