Самолет рейса Пермь — Москва столкнулся с птицей

Птицу обнаружили во время осмотра двигателя
Птица попала в двигатель самолета, который должен был вылететь из Перми в Москву из аэропорта Большое Савино. Как сообщили в уральской транспортной прокуратуре, рейс был задержан.
«26 сентября в аэропорту Большое Савино произошла задержка рейса Пермь — Москва авиакомпании „Аэрофлот“. <…> Причина задержки вылета — попадание птицы в двигатель самолета», — отметили в ведомстве.
Птицу обнаружили при послеполетном осмотре самолета. При этом в прокуратуре отметили, что видимых повреждений в двигателе нет. Ведомство начало проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.