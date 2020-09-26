Самолет рейса Пермь — Москва столкнулся с птицей

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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, стоянка самолета, двигатель самолета, ssj100, суперджет
Птицу обнаружили во время осмотра двигателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Птица попала в двигатель самолета, который должен был вылететь из Перми в Москву из аэропорта Большое Савино. Как сообщили в уральской транспортной прокуратуре, рейс был задержан.

«26 сентября в аэропорту Большое Савино произошла задержка рейса Пермь — Москва авиакомпании „Аэрофлот“. <…> Причина задержки вылета — попадание птицы в двигатель самолета», — отметили в ведомстве.

Птицу обнаружили при послеполетном осмотре самолета. При этом в прокуратуре отметили, что видимых повреждений в двигателе нет. Ведомство начало проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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