Минобороны Азербайджана раскрыло подробности обстрелов в Карабахе

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах вдоль линии соприкосновения стран в Нагорном Карабахе. Уже есть сведения об убитых и раненых мирных людях, заявили в пресс-службе азербайджанского министерства обороны.
«Двадцать седьмого сентября около 06:00 (05:00 мск) вооруженные силы Армении, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта», — цитирует Минобороны Азербайджана ТАСС. Ведомство считает эти действия масштабными провокациями.
Ведомство подчеркнуло, что из минометов и разнокалиберных орудий обстреляли также прифронтовые населенные пункты. Кроме гибели мирных жителей военные сильно повредили «объекты гражданской инфраструктуры».
О начале военных действий заявил также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обвинил в начале конфликта Азербайджан.
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