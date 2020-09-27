Россиянам, находящимся на территории Армении и Азербайджана нужно поддерживать связь с консульством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В случае обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном российских туристов могут эвакуировать на родину. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко.

«Пока объявлений от нашего МИДа не было. Когда оно появится, будет четкий механизм вывоза туристов», — сказал Давыденко. Он предположил, что это будет плановый вывоз. По мнению директор Клуба защиты прав туриста, данный конфликт не должен навредить туристам, поскольку он локальный и за рамки Нагорного Карабаха не выйдет.

Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев порекомендовал россиянам, находящимся на территории Армении и Азербайджана поддерживать связь с консульством. По его словам, сейчас на территории этих стран мало туристов, поскольку там все еще действуют ограничения по коронавирусу, а также было много выездных рейсов в связи с COVID-19.

Ранее стало известно об эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По словам армянского лидера Никола Пашиняна, сегодня с утра вооруженные силы Азербайджана развернули наступление на спорной территории. В Армении и Нагорном Карабахе ввели военное положение.