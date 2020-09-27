Ослепший пермяк чудом прозрел и попал на «Битву экстрасенсов»

Пермский ювелир стал участником «Битвы экстрасенсов» Фото: телеканал ТНТ

Участником 21 сезона «Битвы экстрасенсов» стал ювелир из Перми Михаил Исаков. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Впервые он почувствовал свою необычность в семь лет, после того, как на время ослеп, и от страха разгромил родительскую квартиру, а после того, как вновь прозрел, начал видеть вокруг нематериальные сущности», — говорится в сообщении. Исаков заявляет, что заключил договор со смертью ради экстрасенсорных способностей и теперь не сможет попасть в рай.

Он уверяет, что способен нанести порчу, и ему не нужно знать имя жертвы, достаточно никнейма в интернете. Экстрасенс поделился, что его способности мешают его работе, так как духи умерших требуют вернуть их драгоценности. Пермяк утверждает, что заключает злых сущностей в амулеты.

Ранее «Битву экстрасенсов» обвинили в постановках. Скептик программы Сергей Сафронов опроверг данную информацию. По его словам, остается большое количество людей, который не верят в реальность телешоу, пишет «Национальная служба новостей».