Моргенштерн прекратил сотрудничество со своим продюсером

Рэпером Моргенштерн прекратил сотрудничество со своим саунд-продюсером Славой Марлоу. Об этом Марлоу рассказал у себя на YouTube-канале.
Причиной такого решения стало желание продюсера реализовать себя как сольного артиста. «Мои цели. Через год я буду самостоятельным артистом с большим количеством хитов в багаже. Я хочу хоть раз попасть на топ-1 Apple Music. Я хочу свой тур по городам», — объяснил Марлоу. Он поблагодарил Моргенштерна за успешный год и добавил, что «теперь каждому пора побыть наедине с самим собой».
Ранее Моргенштерн показал свою настоящую фамилию. По словам артиста, ранее носившего фамилию Валеев, ему не нравится, что СМИ писали слово «Моргенштерн» с приставкой «псевдоним».
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