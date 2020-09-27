Семья Ефремова хочет пожаловаться в полицию на адвоката Пашаева

Семья устроившего ДТП актера Михаила Ефремова планирует подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его подозревают в совершении мошенничества.
«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства добавил, что семья Ефремова до сих пор в шоке от приговора и сомнительных услуг Пашаева. По его словам, родственники артиста также намерены попросить правоохранителей выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.
Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Из-за смертельной аварии актера приговорили к восьми годам лишения свободы.
Основную часть процесса Ефремова защищал адвокат, однако позже актер отказался от его услуг. После этого квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла нарушения этики в поведении адвоката Эльмана Пашавева и его лишили профессионального статуса, напоминает RT. По данным СМИ, актер Михаил Ефремов заплатил Пашаеву гонорар в 11 миллионов рублей.
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