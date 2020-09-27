27 сентября 2020

Коронавирусные ограничения в России продлятся до 2022 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, раздача, медицинская маска
Новый всплеск заражений COVID-19 обусловлен несоблюдением правил эпидемиологической безопасности, считает депутат Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россиянам придется жить с ограничениями до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%. На это уйдет около двух лет, считает депутат Госдумы Татьяна Соломатина.

По ее мнению, новый всплеск заражений COVID-19 обусловлен несоблюдением правил эпидемиологической безопасности.«Мы расслабились. Перестали носить маски, соблюдать дистанцию. Поэтому я не могу гарантировать, что второй волны коронавируса не будет», — цитируют «Известия» Соломатину.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса в России может развиваться по двум сценариям. Согласно менее негативному прогнозу, рост заболевших можно будет контролировать — если россияне будут соблюдать необходимые меры, а медики смогут справляться с ростом числа заболевших. Но возможен и худший исход — в этом случае страна может вернуться к майским показателям, когда ежедневно фиксировалось более 10 000 новых случаев заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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