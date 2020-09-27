На развитие пандемии во многом влияет поведение россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в РФ может развиваться по двум сценариям. Согласно менее негативному прогнозу, рост заболевших можно будет контролировать — если россияне будут соблюдать необходимые меры, а медики смогут справляться с ростом числа заболевших. Но возможен и худший исход — в этом случае страна может вернуться к майским показателям, когда ежедневно фиксировалось более 10 000 новых случаев заболевания. Об этом URA.RU рассказали вирусологи Анатолий Альтштейн и Александр Чепурнов.

«События последней недели показывают, что идет рост заболеваемости — и он, скорее всего, будет продолжаться. На это, в частности, влияет погода — инфекции активно развиваются при холодной температуре воздуха и высокой влажности, — предположил вирусолог Альтштейн. — Если будут приняты противоэпидемические мероприятия, то последствия катастрофическими не будут. А если несознательность среди россиян будет продолжаться, то заболеваемость будет расти еще активнее. Я все-таки надеюсь, что до майских показателей заболеваемости COVID-19 мы не дойдем. Но это весьма оптимистическая надежда, поскольку сейчас заболеваемость „зашевелилась“ довольно угрожающе».

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов согласился с тем, что в ближайшее время рост заболевших коронавирусом продолжится. По прогнозу эксперта, ситуация будет примерно такой же, что и в марте, когда вирус только пришел в Россию. «Плюсом для нас является то, что врачи теперь лучше представляют, как лечить больных с COVID, а у населения появилось понимание того, как следует вести себя при пандемии — только это понимание сейчас необходимо „реанимировать“. Не все просто и в сфере здравоохранения: пока далеко не все медики переболели коронавирусом, поэтому потери и осложнения все-таки будут», — предполагает вирусолог. И если ситуация ухудшится, то в Россию вновь может вернуться тотальный карантин.

Ранее в Кремле заявили, что в России на данный момент не обсуждается введение более серьезных ограничений в связи с ростом числа новых случаев коронавируса, пишет RNS . За все время пандемии коронавирус был выявлен у 1 151 438 россиян.