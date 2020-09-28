«Газпром» ввел карантин из-за коронавируса

«Газпром» вернул часть сотрудников на удаленку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 28 сентября «Газпром» возвращает сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. Поэтапная отмена ограничительных мер в компании приостановлена, сказано в приказе главы правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«„Газпром“ снова начал минимизацию числа сотрудников на рабочих местах. Приказ также предписывает „приостановить поэтапную отмену ограничительных мер, предусмотренную приказом от 29 мая“», — приводит информацию из документа «Интерфакс».

Компания ввела коронавирусные ограничения для сотрудников в марте 2020 года. Им запретили очные совещания и перевели на удаленную работу. Однако уже в мае часть из них вышла работать в офис.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин вернул в столицу ограничения по коронавирусу. На следующий день их подхватили и в регионах России. Позже, 28 сентября, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал ужесточение карантинных мер, пишет телеканал 360.