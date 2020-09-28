Найдена связь задержанного депутата со скандальным бизнесом

Сын экс-губернатора Сергея Левченко (на фото) задержан по делам ООО «Звезда» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержанный депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко с 2017 года имел связь с компанией «Звезда», деятельность которой привела к уголовному расследованию, выяснили журналисты. Местные СМИ писали, что три года назад общество купил иркутский коммунист Андрей Ядришников, считающийся другом Левченко.

Портал Babr24.com при этом отмечал, что «у самого Ядришникова особых капиталов не наблюдается — он рядовой юрист на службе у КПРФ». А «Московский комсомолец» сообщал, что Ядришников также работал начальником юротдела ангарской «Стальконструкции», которую возглавляет Андрей Левченко. Позднее ангарская телекомпания «Актис» сумела установить связь Левченко с задержанным в конце 2019 года директором ООО «Звезда» Олегом Хамуляком. Журналисты пообщались с женой экс-руководителя общества Надеждой Хамуляк, которая рассказала историю его назначения на должность.

«Олег пришел домой, и говорит: «Я теперь буду работать в фирме по установке лифтов, мы с Лехой ездили к Андрею Левченко, будем открывать ООО «Звезда». Андрей сказал, что Олег подгонит тендера, и все, будет у нас предприятие работать, вот так было», — пересказывало СМИ рассказ Надежды Хамуляк. Андрей Левченко при этом отвечал «Актису», что не имеет отношения к «Звезде».

28 сентября СК РФ заявил о задержании иркутского депутата Андрея Левченко, являющегося сыном бывшего главы региона Сергея Левченко. Задержание связано с деятельностью ООО «Звезда». Силовики считают, что ее директор Олег Хамуляк с помощью подложных документов выиграл тендер на ремонт и замену лифтового оборудования и лифтовых шахт в Иркутской области, а также проводил работы по необоснованной стоимости. В результате бюджету был нанесен ущерб в 185 миллионов рублей.