Российские наемники готовы отправиться в Карабах

Бойцы ЧВК готовы выдвинуться в зону конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бойцы частных военных кампаний России готовы выдвинуться в Нагорный Карабах для участия в военном конфликте. Об этом URA.RU сообщил один из бойцов ЧВК, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что они могут отправиться в зону конфликта, «как только поступит сигнал».

«Даже выбирать никто не будет. Для добровольцев тут сторона (которую поддержат ЧВК -прим. ред.) одна — Армения, если быть точнее — Нагорный Карабах. Пока ни один человек туда еще не выдвинулся из каких-либо регионов РФ, поскольку они (военные Армении —прим. ред.) не кидали клич, что принимают из каких-то стран добровольцев», — пояснил собеседник агентства.

Он также выразил уверенность, что российские добровольцы не будут сражаться на стороне Азербайджана, поскольку в эту страну «уже прибыли подготовленные боевики из Сирии».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Это привело к жертвам как среди мирного населения, так и среди военных. Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах — ввели военное положение.