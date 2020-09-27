27 сентября 2020
26 сентября 2020
25 сентября 2020
24 сентября 2020

Российские наемники готовы отправиться в Карабах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Бойцы ЧВК готовы выдвинуться в зону конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Бойцы частных военных кампаний России готовы выдвинуться в Нагорный Карабах для участия в военном конфликте. Об этом URA.RU сообщил один из бойцов ЧВК, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что они могут отправиться в зону конфликта, «как только поступит сигнал».

Новость по теме
Что важно знать о Нагорном Карабахе в день начала новой войны

«Даже выбирать никто не будет. Для добровольцев тут сторона (которую поддержат ЧВК -прим. ред.) одна — Армения, если быть точнее — Нагорный Карабах. Пока ни один человек туда еще не выдвинулся из каких-либо регионов РФ, поскольку они (военные Армении —прим. ред.) не кидали клич, что принимают из каких-то стран добровольцев», — пояснил собеседник агентства.

Он также выразил уверенность, что российские добровольцы не будут сражаться на стороне Азербайджана, поскольку в эту страну «уже прибыли подготовленные боевики из Сирии».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Сообщалось, что обстрелу подверглись как населенные пункты, так и места дислокации военных с обеих сторон. Это привело к жертвам как среди мирного населения, так и среди военных. Оба государства — Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах — ввели военное положение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...