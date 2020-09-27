В воскресенье 27 сентября в непризнанной республике Нагорный Карабах вновь вспыхнул конфликт Армении и Азербайджана. Обстрелу подверглись населенные пункты. Есть первые жертвы столкновений.
Что происходит в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале военных действий с Азербайджаном. Он заявил об уверенности в победе.
Пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил в Facebook об обстреле городов и жертвах со стороны мирного населения. По его словам, известно о смерти женщины и ребенка.
Минобороны
Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. В Азербайджане ввели
Реакция других стран на конфликт
МИД России призвал стороны немедленно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным резкое обострение нагорно-карабахского конфликта. В ходе телефонного разговора было отмечено, что необходимо не допустить эскалации в Карабахе и прекратить военные действия.
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны срочно
Мнения экспертов
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что вмешательство России в военный конфликт маловероятно. По его словам, это возможно в случае внешних угроз границам СНГ.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не верит в участие России в конфликте. Он считает, что в российской власти существует армянское лобби, которое, может привести к тому, что Москва займет сторону Еревана в этом конфликте
Директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко рассказал, что российских граждан, которые находятся на территории Азербайджана или Армении, могут эвакуировать в случае обострения конфликта. Он считает, что столкновения останутся локальными.
История конфликта
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха имеет длинную историю. Страны воюют, поскольку непризнанная республика находится в восточной части Армянского нагорья, но согласно административно-территориальному делению Азербайджана — на его территории. Первые столкновения начались в начале 20-го века. Последние особо крупные конфликты произошли в апреле 2016-го и в июле текущего года.
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