Города Карабаха попали под обстрел (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В воскресенье 27 сентября в непризнанной республике Нагорный Карабах вновь вспыхнул конфликт Армении и Азербайджана. Обстрелу подверглись населенные пункты. Есть первые жертвы столкновений.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале военных действий с Азербайджаном. Он заявил об уверенности в победе.

Пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил в Facebook об обстреле городов и жертвах со стороны мирного населения. По его словам, известно о смерти женщины и ребенка.

Минобороны Азербайджана обвинило противника в обстреле из минометов населенных пунктов вдоль границы двух стран. Армянская сторона выдвинула ответные обвинения. Обе страны опубликовали видео с уничтожением вражеской техники. Ереван сообщил о 16 погибших военных при столкновениях.

Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. В Азербайджане ввели комендантский час, а в Армении — всеобщую мобилизацию.

Реакция других стран на конфликт

Турция поддержала в конфликте Азербайджан. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что осуждает Ереван за нарушение перемирия.

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь . Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел интенсивные переговоры со сторонами.

Главы МИД Турции и России обсудили по телефону ситуацию вокруг конфликта Арменией и Азербайджаном. Данную информацию пока не подтвердили официальные источники.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным резкое обострение нагорно-карабахского конфликта. В ходе телефонного разговора было отмечено, что необходимо не допустить эскалации в Карабахе и прекратить военные действия.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны срочно прекратить огонь . Он считает, что необходимо вернуться к переговорам. К миру Армению и Азербайджан также призвали Папа Римский, представители Украины и Грузии.

Мнения экспертов

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что вмешательство России в военный конфликт маловероятно. По его словам, это возможно в случае внешних угроз границам СНГ.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не верит в участие России в конфликте. Он считает, что в российской власти существует армянское лобби, которое, может привести к тому, что Москва займет сторону Еревана в этом конфликте

Директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко рассказал, что российских граждан, которые находятся на территории Азербайджана или Армении, могут эвакуировать в случае обострения конфликта. Он считает, что столкновения останутся локальными.

История конфликта

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха имеет длинную историю. Страны воюют, поскольку непризнанная республика находится в восточной части Армянского нагорья, но согласно административно-территориальному делению Азербайджана — на его территории. Первые столкновения начались в начале 20-го века. Последние особо крупные конфликты произошли в апреле 2016-го и в июле текущего года.