Главные новости о боях в Нагорном Карабахе. Стороны ввели военное положение, Пашинян позвонил Путину

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Города Карабаха попали под обстрел (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В воскресенье 27 сентября в непризнанной республике Нагорный Карабах вновь вспыхнул конфликт Армении и Азербайджана. Обстрелу подверглись населенные пункты. Есть первые жертвы столкновений.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о начале военных действий с Азербайджаном. Он заявил об уверенности в победе.

Пресс-секретарь президента непризнанной республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян сообщил в Facebook об обстреле городов и жертвах со стороны мирного населения. По его словам, известно о смерти женщины и ребенка.

Минобороны Азербайджана обвинило противника в обстреле из минометов населенных пунктов вдоль границы двух стран. Армянская сторона выдвинула ответные обвинения. Обе страны опубликовали видео с уничтожением вражеской техники. Ереван сообщил о 16 погибших военных при столкновениях.

Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. В Азербайджане ввели комендантский час, а в Армении — всеобщую мобилизацию.

Реакция других стран на конфликт

Турция поддержала в конфликте Азербайджан. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что осуждает Ереван за нарушение перемирия.

МИД России призвал стороны немедленно прекратить огонь. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел интенсивные переговоры со сторонами.

Главы МИД Турции и России обсудили по телефону ситуацию вокруг конфликта Арменией и Азербайджаном. Данную информацию пока не подтвердили официальные источники.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным резкое обострение нагорно-карабахского конфликта. В ходе телефонного разговора было отмечено, что необходимо не допустить эскалации в Карабахе и прекратить военные действия.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны срочно прекратить огонь. Он считает, что необходимо вернуться к переговорам. К миру Армению и Азербайджан также призвали Папа Римский, представители Украины и Грузии.

Мнения экспертов

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что вмешательство России в военный конфликт маловероятно. По его словам, это возможно в случае внешних угроз границам СНГ.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не верит в участие России в конфликте. Он считает, что в российской власти существует армянское лобби, которое, может привести к тому, что Москва займет сторону Еревана в этом конфликте

Директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко рассказал, что российских граждан, которые находятся на территории Азербайджана или Армении, могут эвакуировать в случае обострения конфликта. Он считает, что столкновения останутся локальными.

История конфликта

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха имеет длинную историю. Страны воюют, поскольку непризнанная республика находится в восточной части Армянского нагорья, но согласно административно-территориальному делению Азербайджана — на его территории. Первые столкновения начались в начале 20-го века. Последние особо крупные конфликты произошли в апреле 2016-го и в июле текущего года.

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