Задержание депутата Левченко раскололо иркутских коммунистов

Среди представителей КПРФ нет единой позиции по задержанию Андрея Левченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители КПРФ в Иркутской области разделились в оценках задержания депутата местного заксобрания Андрея Левченко. Как стало известно URA.RU, обком партии в Иркутске готовится выступить в защиту народного избранника, в то время как его коллега по фракции в региональном парламенте Александр Белов считает, что он должен нести ответственность за свои поступки.

Иркутский обком КПРФ 28 сентября провел совещание, посвященное задержанию Андрея Левченко, сообщил URA.RU его пресс-секретарь Павел Добродеев. На данный момент иркутские коммунисты готовят к публикации заявление со словами поддержки однопартийца. «Будет выражена позиция о поддержке Андрея Сергеевича. Заявление будет выражать протест и будет содержать информацию вокруг данного задержания», — сообщил агентству Добродеев.

На защиту Андрея Левченко встали не все коммунисты. Член фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Александр Белов считает, что его коллега должен нести ответственность за свою деятельность. «Любой человек должен отвечать за свои поступки. Если виноват, то нужно отвечать», — процитировала Белова для URA.RU его пресс-служба.

Павел Добродеев на вопрос URA.RU о словах Белова ответил, что это его личная позиция. Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил URA.RU, что никакого раскола среди коммунистов нет. «Белов, насколько понимаю, исходит чисто из прагматично-юридических соображений. Он сам бывший работник правоохранительной системы, — сказал Афонин. — Мы считаем, что в задержании Левченко присутствует политическая составляющая».

Депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко (сын бывшего главы региона Сергея Левченко) был задержан 28 сентября. Следователи и журналисты связывают его с ООО «Звезда», которое по подложным документам выигрывало тендеры на установку лифтов и нанесло бюджету ущерб в 185 миллионов рублей. Меру пресечения для Левченко будут избирать в Москве.