Анна Попова сообщила, что новые ограничения по коронавирусу вводить не будут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост числа заболевших коронавирусом можно объяснить его сезонностью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы предполагали, что они [число заболевших] будут расти — ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», — цитирует Попову ТАСС. По словам главы ведомства, новые ограничения из-за коронавируса вводить не будут, если россияне будут соблюдать меры профилактики. Она подчеркнула, что сейчас оснований для их ввода нет.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина считает, что россиянам придется жить с ограничениями до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%. По ее словам, на это уйдет около двух лет. В России за сутки COVID-19 подтвердили у 8135 человек в 84 регионах. Это самый высокий показатель за три месяца, передает телеканал 360. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, рассказал, что уменьшение числа случаев инфицирования коронавирусом ожидается в октябре, передает VSE42.Ru.