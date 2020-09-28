28 сентября 2020

Уктусский стрелок потерял сознание во время приговора. Ему вызвали скорую. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прения сторон по делу уктусского стрелка Алексея Александрова. Екатеринбург, александров алексей
Алексей Александров упал в «клетке» для подсудимых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Убийство двух девушек на Уктусе

Екатеринбуржец Алексей Александров, которого судят за убийство двух девушек на горе Уктус, потерял сознание во время приговора. В суде объявлен перерыв.

«Судья зачитывал приговор, и, когда стал оглашать показания родителей погибших девушек, Александров, который, как и все, стоял, вдруг сел на скамью, — передает из зала суда корреспондент URA.RU. — Потом ткнулся лбом в стекло камеры и упал на пол. Через некоторое время встал и снова сел ».

В зале началась суета — к подсудимому кинулись адвокаты и приставы. «Судом объявляется перерыв в провозглашении приговора, — объявил судья Андрей Минеев. — Прошу всех покинуть зал». Сейчас из зала суда вывели всех, кроме охраны. Уктусскому стрелку вызвали скорую помощь, передает корреспондент URA.RU.

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Адвокат стрелка Данил Задорин уверен, что это не была игра на публику — считает, что Александрову действительно стало плохо. «Он все время падает», — пояснил журналистам защитник стрелка.

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — нашли его через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматики.

Выяснилось, что он состоял на учете у психиатра. На суде «уктусский стрелок» рассказал, что убийства была частью «программы возмездия» за детские обиды. Прокурор потребовала для него пожизненного наказания, а матери убитых девушек — смертной казни.

Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Слева — адвокат Александрова Данил Задорин
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Отец уктусского стрелка
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Приговор зачитывает судья Андрей Минеев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Мамы погибших девушек
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев, который координировал расследование убийства двух девушек
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Татьяна, мать погибшей Натальи Кузнецовой.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Приговор по Уктусскому стрелку Александрову. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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