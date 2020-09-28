Алексей Александров упал в «клетке» для подсудимых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Екатеринбуржец Алексей Александров, которого судят за убийство двух девушек на горе Уктус, потерял сознание во время приговора. В суде объявлен перерыв.

«Судья зачитывал приговор, и, когда стал оглашать показания родителей погибших девушек, Александров, который, как и все, стоял, вдруг сел на скамью, — передает из зала суда корреспондент URA.RU. — Потом ткнулся лбом в стекло камеры и упал на пол. Через некоторое время встал и снова сел ».

В зале началась суета — к подсудимому кинулись адвокаты и приставы. «Судом объявляется перерыв в провозглашении приговора, — объявил судья Андрей Минеев. — Прошу всех покинуть зал». Сейчас из зала суда вывели всех, кроме охраны. Уктусскому стрелку вызвали скорую помощь, передает корреспондент URA.RU.

Адвокат стрелка Данил Задорин уверен, что это не была игра на публику — считает, что Александрову действительно стало плохо. «Он все время падает», — пояснил журналистам защитник стрелка.

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — нашли его через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматики.

Выяснилось, что он состоял на учете у психиатра. На суде «уктусский стрелок» рассказал, что убийства была частью «программы возмездия» за детские обиды. Прокурор потребовала для него пожизненного наказания, а матери убитых девушек — смертной казни.

Слева — адвокат Александрова Данил Задорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отец уктусского стрелка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приговор зачитывает судья Андрей Минеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мамы погибших девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев, который координировал расследование убийства двух девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Татьяна, мать погибшей Натальи Кузнецовой. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU