Вор в законе Зятек получал с курганских бандитов деньги

Смерть вора в законе спровоцирует новую войну бригад Фото: Андрей Александров © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Курганские бандиты с телефонного мошенничества платили сургутскому вору в законе Владимиру Зятькову по кличке Зятек. Он был «смотрящим» на территории регионов Западной Сибири. После гибели Зятька в сфере возможен передел. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к криминальным кругам.

«Телефонным мошенничеством представители криминала занимаются активно. Называется качалово. Почему не к ночи помянутый Зятек позволял это делать, потому что хороший портфельчик заносился ему», — поделился источник.

С его слов, мошенничеством по телефону занимаются как в исправительных учреждениях, так и на воле. В Кургане сферу курирует криминальный авторитет Панча, который раньше отвечал за лагеря. В последствии этот «портфель» у него забрали, но сфера телефонного мошенничества осталась.

Другой инсайдер уверен, что доход от финансовых махинаций становится более привлекательным, чем от наркотиков. «Представьте, каждый день по 50, 100 тысяч рублей приходит. Это грязные деньги, делятся на всех, но они приходят. За наркотики могут поймать каждый раз, а здесь электронно можно потеряться. Даже не потерялся, поймали — а докажите», — пояснил инсайдер.

Источник в силовых структурах не исключил, что гибель Зятька, получающего дань с курганских бандитов, может спровоцировать передел и внутри Кургана. «Несмотря на видимое согласие между тремя криминальными лидерами по разделу сфер влияния, есть и другие претенденты на лидерство. Не исключено, что соперничество приведет к конфликтам. Остается надеяться, что не к кровавым. Тем более силовики сейчас контролируют криминалитет и самые активные под контролем», — считает инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что после неожиданной гибели в Сургуте вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек, в преступном мире с тревогой ждут начала передела сфер влияния на территории Западной Сибири.