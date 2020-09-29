Кремль призвал страны не подливать масла в огонь из-за Карабаха

Боевые действия в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль считает заявления других государств о военной поддержке одной из сторон в конфликте между Арменией и Азербайджаном подливанием масла в огонь. С таким заявлением во время конференц-колла с журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара готова поддержать Азербайджан в конфликте с Арменией как за столом переговоров, так и на поле боя, пишет RNS . Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября.

«Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против этого и не согласны с такой постановкой вопроса», — заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной военной поддержке РФ Армении.

Самым важным в Кремле считают скорейшее прекращение огня в зоне Нагорного Карабаха и возвращение к переговорам, отметил Песков. Представитель Кремля призвал Турцию и другие страны сделать все, чтобы убедить Ереван и Баку прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в зоне Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Стороны начали атаковать друг друга. Страны объявили мобилизацию и заявляют о своих победах над противником. С обеих сторон есть жертвы как среди военных, так и среди гражданского населения.