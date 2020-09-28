Призывников ЯНАО отправят в армию, несмотря на вторую волну COVID

Власти Ямала сохранили прежний срок призыва — 1 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО отказались переносить сроки осеннего призыва в армию, несмотря на возобновившуюся эпидемию коронавируса. Как и планировалось, ямальцев начнут призывать на военную службу с ноября. Такое решение было принято на специальном совещании, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Сроки осеннего призыва в этом году меняться не будут — он начнется с 1 ноября», — заявили в пресс-службе администрации ЯНАО. Участники совещания, которое возглавила замгубернатора, руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова, также обсудили, как не допустить заражения призывников на окружном сборном пункте.

Для этого на встречу, как отметили в правительстве, пригласили главных врачей окружных медицинских учреждений. Также на заседании присутствовали военный комиссар ЯНАО Михаил Торовин и начальник отдела военной подготовки комиссариата Евгений Гладков.

В последние дни на Ямале начало резко расти число заболевших. За минувшие сутки в округе подтвердили рекордные за два месяца 133 случая коронавируса. Всего за с 25 сентября — меньше чем за неделю — в ЯНАО заразились 525 человек. Из-за этого власти региона могут вновь ввести карантин со строгими запретами. Согласно последнему постановлению правительства, режим ограничений продлится до 1 октября.